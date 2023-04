Udinese, lesione muscolare per Success

(ANSA) - UDINE, 25 APR - Isaac Success, infortunatosi alla fine del primo tempo del match con la Cremonese, subito dopo aver segnato la rete del 3-0, ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Ne dà notizia l'Udinese.

Per l'attaccante nigeriano si profilano alcune settimane di stop.

Il Club friulano informa, inoltre, che Simone Pafundi nella stessa gara ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra, senza interesse capsulo-legamentoso. Il baby talento, del 2006, per questa ragione non ha potuto prendere parte al raduno della Nazionale italiana under 20 per il quale era stato convocato ed è rientrato a Udine. (ANSA).