Serie B: 14 giocatori squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Il Giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, ha fermato 14 giocatori, tutti per un turno, in relazione agli incontri della 34/a giornata di campionato.

Salteranno la prossima partita Marras (Cosenza), Caracciolo, Nagy e Sibilli (Pisa), Crociata, Giraudo e Varela (Cittadella), Ndoj e Rodriguez (Brescia), Pierozzi (Reggina), Azzi (Cagliari), Di Tacchio (Ternana), Meccariello (Spal) e Vicari (Bari).

Sono state inflitte multe di cinquemila euro al Palermo e di tremila al Modena per lancio di oggetti in campo e di duemila ciascuna al Pisa e alla Reggina, rispettivamente per "critiche irrispettose all'arbitro da parte di soggetti riconducibili alla società" e per lancio di fumogeni. Una giornata di stop è stata inflitta anche al viceallenatore della Reggina Maurizio D'Angelo, espulso per "aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria". (ANSA).