Real Madrid incerottato a Girona, è ko anche Courtois

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Anche il portiere Thibaut Courtois è entrato nella lunga lista di assenti del Real Madrid per la partita di questa sera col Girona, valida per la 31/a giornata della Liga. Il club madrileno ha reso noto in mattinata che il nazionale belga, a causa di una gastroenterite, non parteciperà alla trasferta e sarà sostituito in porta dall'ucraino Andriy Lunin.

Il Real dovrà anche fare a meno di Karim Benzema, che sabato ha riportato una botta nella vittoria contro il Celta Vigo. Dani Ceballos è squalificato, mentre anche David Alaba e Ferland Mendy sono ancora infortunati, insieme a Eden Hazard. Pure Eduardo Camavinga non è al meglio sarà almeno in panchina Girona. Quando restano ancora otto partite da giocare, il Real e secondo, è a 11 punti dal Barcellona capolista, che affronterà domani il Rayo Vallecano. (ANSA).