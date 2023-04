La Juventus -7% in Borsa dopo ipotesi esclusione coppe europee

Giornata di vendite in Piazza Affari sulla Juventus dopo la ricostruzione di stampa che ipotizza una possibile esclusione dalle coppe europee. Decisione che l'Uefa potrebbe prendere in modo indipendente dalla giustizia sportiva italiana: il titolo della società bianconera, debole per tutta la seduta, ha concluso in calo del 7,6% a 0,3 euro.