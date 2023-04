Coppa Italia: Allegri, difficilmente ci sarà Vlahovic

(ANSA) - TORINO, 25 APR - "Vlahovic è da valutare per una distorsione alla caviglia, difficilmente sarà della partita": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il possibile forfait dell'attaccante in vista della semifinale di ritorno in coppa Italia contro l'Inter. "Domani Pogba potrà fare un pezzettino di partita - aggiunge l'allenatore - e in porta giocherà Perin, mentre in difesa devo ancora decidere". (ANSA).