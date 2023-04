Casini, impegno per valorizzare i ragazzi dei vivai dei club

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "La cura e la valorizzazione dei vivai sono una priorità per i nostri club e le modifiche attuate al campionato Primavera sono proprio mirate a questo obiettivo".

Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, commenta le modifiche che l'ultimo Consiglio di Lega ha approvato sul regolamento del campionato giovanile in una nota diffusa nel giorno della finale della Primavera Cup, in palio a Salerno tra Fiorentina e Roma.

"Le novità introdotte, grazie al lavoro svolto dalla nostra Commissione Settori Giovanili nascono dall'intento di far emergere davvero i giovani calciatori e siamo certi che in un breve arco temporale potremo vedere i benefici attesi. Nel frattempo è anche importante riconoscere alle due finaliste di oggi, Fiorentina e Roma, e ai loro ragazzi, il merito di aver raggiunto questo importante traguardo a Salerno".

Una prima novità del regolamento riguarda l'età limite del massimo campionato giovanile, che si intende portare da Under 19 a Under 20 a partire dalla stagione 2024/2025. Fin dal prossimo campionato 2023/2024 verrà inoltre introdotto un vincolo al tesseramento con particolare riferimento ai calciatori "local*" e ai calciatori convocabili per le rappresentative nazionali italiane al fine di favorire un maggior utilizzo di ragazzi formati dai club italiani. Nelle 'distinte gara' (che saranno ridotte a un massimo di 22 calciatori) dovranno essere presenti un numero di giocatori convocabili per le nazionali, partendo da almeno 5 nel prossimo anno, fino ad arrivare a 10 nella stagione 2025/2026. (ANSA).