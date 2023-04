Allegri: 'Alla Juve ancora due anni, sono un privilegiato'

"Domenica abbiamo lasciato un punto per responsabilità nostra, siamo arrabbiati per questo": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna sulla sconfitta subita contro il Napoli alla vigilia del match di Coppa Italia con l'Inter. "Le lamentele però non portano da nessuna parte e nemmeno punti - aggiunge - e dobbiamo accettare tutto ciò che succede nel bene o nel male: non dobbiamo avere dispendio di energie per queste cose, nei miei cinque anni alla Juve forse c'è stata una lamentela perché fa parte del mio modo di pensare". E sul futuro: "Ho due anni di contratto e sono un privilegiato ad essere qui - spiega - anche perché rimanere alla Juve per sette anni è per poche persone".