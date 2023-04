Totti, con Mourinho al timone la Roma andrà lontano

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Con Mourinho al timone la Roma può arrivare il più lontano possibile in Europa League e in Champions. E noi tifosi siamo fieri di voi". Lo ha detto Francesco Totti a Dazn nel post partita di Atalanta-Roma dopo aver ascoltato l'intervista di José Mourinho.

L'ex capitano giallorosso, continuando l'analisi sulla sconfitta di Bergamo, ha aggiunto: "Sono due squadre diverse, in Europa la Roma viaggia in un certo modo. In campionato alterna molto. Ora ci sono 4-5 squadre che giocano per la Champions e il cammino si complica molto".

Sull'errore di Rui Patricio, invece, non ha dubbi. "Nel calcio succede - ha spiegato Totti - Ma Rui Patricio di partite ne ha salvate tante, gli vanno fatti solo i complimenti. E' un portiere di livello internazionale". Ha concluso parlando della stagione delle italiane in Europa augurandosi che "almeno una possa vincere un trofeo", mentre sul Napoli che potrà diventare campione d'Italia nella prossima giornata ha detto:"All'inizio non pensavo che potesse arrivare fino alla fine, ma ha ucciso tutti. Un plauso alla squadra, all'allenatore e alla società per un'annata incredibile". (ANSA).