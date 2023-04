Premier: il Tottenham esonera il tecnico ad interim Stellini

(ANSA) - ROMA, 24 APR - L'umiliante sconfitta per 6-1 subita ieri dal Tottenham in casa del Newcastle è stata pagata con l'esonero da Cristian Stellini, il tecnico ad interim che meno di un mese fa aveva ereditato la squadra dopo il divorzio tra gli Spurs ed Antonio. In quattro partite sulla panchina, Stellini ne ha vinta una sola, quella contro il Brighton di Roberto De Zerbi, pareggiando una volta e perdendo le ultime due e la squadra è ormai ai limiti della zona Europa.

In vista della difficile partita di mercoledì prossimo contro il Manchester United, la proprietà ha deciso di affidare la squadra a Ryan Mason, che aveva già svolto l'incarico due anni, in occasione dell'esonero di Jose Mourinho. (ANSA).