Pacifici, violenze su arbitri? C'è ancora un percorso da fare

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "I punti del mio programma sono importanti. Quello primario, che mi sta a cuore, è legato alla violenza soprattutto sui campi minori: troppi nostri ragazzi sono fatti oggetto di violenze, e dobbiamo lavorarci. La Figc ci è stata vicina tutelandoci attraverso l'inasprimento delle sanzioni, ma è ancora un percorso da fare con molta attenzione".

Ai microfoni di 'Radio Anch'io lo Sport', su Radio Rai 1, interviene il nuovo presidente dell'Aia Carlo Pacifici, che affronta vari temi, fra i quali quello della violenza sui suoi 'sottoposti', a cui tiene in modo particolare.

Ma che ne pensa Pacifici degli arbitri giovani che commettono errori? Cosa pensa delle durissime critiche di Maurizio Sarri a Ghersini, che ha diretto Lazio-Torino definendolo "non all'altezza"? "Io sono d'accordo sull'unificazione delle due commissioni Can di A e di B- risponde il presidente dell'Aia -.

Per un lavoro di prospettiva dobbiamo valorizzare i giovani, così come stava facendo Gianluca Rocchi, c'è un ricambio generazionale attraverso l'utilizzo e la formazione di arbitri giovani, e questo è l'unico mezzo per trovare una soluzione comune". (ANSA).