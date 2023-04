Pacifici, arbitro continuerà ad ammonire chi 'zittisce' pubblico

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "La decisione in campo è stata presa, la grazia è una prerogativa del presidente della federazione, messa in atto perché ha verificato tutte le condizioni. Ma per noi non cambia nulla, continueremo a seguire le regole". Così il presidente dell'Aia Carlo Pacifici, dai microfoni di 'Radio Anch'io Lo Sport' su Radio Rai 1, sulla grazia concessa dal presidente della Figc Gabriele Gravina all'interista Romelu Lukaku.

Ma quindi il calciatore che 'zittisce' il pubblico continuerà ad essere ammonito? "Esattamente". (ANSA).