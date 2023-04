Osimhen fa il capo tifoso del Napoli, 'saremo presto campioni'

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - Victor Osimhen capotifoso scatenato: l'attaccante del Napoli, in diretta Instagram, prima del decollo del volo da Torino a Napoli, ha guidato il coro dei calciatori azzurri. 'La capolista se ne va', ha cantato con loro, facendo poi eco all'altro slogan, 'Vinceremo, vinceremo il Tricolor'.

Poi, in inglese, ha detto, ''napoletani, potete iniziare a festeggiare, saremo presto campioni, nessuno lo merita più di voi". Osimhen, all'arrivo a Capodichino, è poi comparso sul bus che ha trasportato i giocatori azzurri, salutati da una folla di migliaia di persone festanti, tra cori e bandiere. Salito sulla parte superiore del bus ha salutato e incitato i tifosi. Con lui altri giocatori, come Kvaratskhelia, Anguissa, Lozano, Di Lorenzo cui è stato dato a un certo punto un megafono e ha intonato la canzone 'Un giorno all'improvviso'. Il bus è stato 'scortato' per un lungo tratto sulla Tangenziale di Napoli da una lunga fila di motorini. (ANSA).