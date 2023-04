Coppa Italia: Doveri arbitra Inter-Juventus

È Daniele Doveri di Roma l'arbitro che dirigerà Inter-Juventus, il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo alle 21. Gli assistenti sono Meli e Alassio, quarto ufficiale Mariani. Al Var Di Paolo, avar Di Martino.

Per Fiorentina-Cremonese (in programma giovedì alle 21) è stato designato Livio Marinelli di Tivoli, con gli assistenti Bresmes e Perrotti, quarto ufficiale Guida. Al Var Mazzoleni (avar Marini).