Calcio: Calcagno, 'auspico l'ampliamento delle seconde squadre'

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Un ampliamento dell'adesione al progetto seconde squadre. È quanto auspica il vicepresidente federale Umberto Calcagno, dopo l'assemblea Aic da lui presieduta. "Mi auguro che altre squadre si approccino al tema, insieme alla Juventus", dice Calcagno. "Si tratta di qualcosa che non va in antitesi alla mission della Serie B o della Lega Pro ma che, anzi - aggiunge -, va a completarla. Non togliamoci alcuna freccia al nostro arco". (ANSA).