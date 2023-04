Serie A: Milan-Lecce 2-0, doppietta di Leao

Milan-Lecce 2-0 LA CRONACA

MILAN-Lecce 2-0 al 74'! Rete di Rafael Leão! Giocata classica del portoghese, che scappa in campo aperto a Hjulmand, punta Baschirotto spostandosi il pallone sul sinistro e calcia a incrociare, trovando la doppietta personale e il raddoppio rossonero.

MILAN-Lecce 1-0 al 40'! Rete di Rafael Leão! Schema su calcio d'angolo per i rossoneri, con Tonali che scambia con Messias e crossa sul secondo palo per il portoghese, il quale stacca più in alto di Gendrey e batte Falcone.