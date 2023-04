Inter e Milan vincono, rilancio per la Champions. Fiorentina ko

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Romelu Lukaku e Rafa Leao tornano al gol, rispettivamente contro Empoli e Lecce, e rilanciano le ambizioni Champions di Inter e Milan. Male invece la Fiorentina che avanti di due gol a Monza si fa rimontare e superare dai padroni di casa. Netta vittoria dell'Udinese contro la Cremonese.

Stasera è in programma il big match Juventus-Napoli; mentre domani a Bergamo Atalanta e Roma chiudono la 31/ma giornata di serie A.

Empoli-Inter 0-3: Lukaku al 40' e al 76', Martinez all'86'.

Monza-Fiorentina 3-2: autogol di Biraghi al 26', Mota al 43', Pessina su rigore al 59'. Kouané all'8' e Saponara al 13'.

Udinese-Cremonese 3-0: Samardzic al 2', Pérez al 27', Success al 36'.

Milan-Lecce 2-0: Leao al 40' e al al'74'.

In classifica il Milan aggancia la Roma, quarta, a 56 punti.

Inter a 54. Udinese e Fiorentina sono nona e decima con 42 punti. Lecce quint'ultimo con 28 punti, due in più del Verona terzultimo in zona retrocessione. Cremonese penultima con 19 punti. (ANSA).