Calcio: Pioli, con la Roma sarà uno scontro diretto

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Il 2-0 al Lecce serve a Stefano Pioli per ironizzare sulla condizione del suo Milan: "Due mesi eravamo da buttare via, ora siamo da pallone d'oro...".

L'allenatore rossonero, alla centesima vittoria in panchina con il club, guarda alla prossima alla sfida: "Pensiamo alla Roma, che è davanti a noi. Sarà uno scontro diretto". (ANSA).