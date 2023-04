Calcio: Fa Cup; il Brighton di De Zerbi ko ai rigori

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Il Brighton di Roberto De Zerbi esce sconfitto ai rigori dalla semifinale di Fa Cup contro il Manchester United. Dopo tempi regolamentari e supplementari conclusisi in parità sono serviti 13 rigori. La sfida è terminata 7-6 pe lo United che in finale sfiderà il Manchetser City di Pep Guardiola. Decisivo l'errore dal dischetto di March, al settimo tentativo mentre Lindelof non ha sbagliato regalando la finale ai Red Devils. (ANSA).