Calcio: Barca batte l'Atletico e ipoteca vittoria della Liga

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Il Barcellona ha battuto l'Atlético Madrid 1-0 nella 30a giornata della Liga e ora, con 11 punti di vantaggio sul Real Madrid a otto giornate dalla fine del campionato, mette una seria ipoteca sulla conquista della Liga.

Si interrompe quindi per i blaugrana la serie di tre partite senza vittoria che aveva fatto riacceso le speranze dei blancos, vittoriosi per 2-0 sul Celta Vigo.

Decisivo il gol di Ferran Torres al 44'. Al decimo minuto, il Camp Nou ha iniziato a rilanciare il coro "Messi, Messi!" , come in ogni partita da quando si è diffusa la voce di un possibile ritorno in Catalogna dell'argentino. (ANSA).