Ballardini, abbiamo perso male, sbagliato quasi tutto

(ANSA) - TRIESTE, 23 APR - "Su questo campo ci sta di perdere, perché reputo l'Udinese alla pari di squadre come l'Atalanta, ma non in questo modo: non siamo stati umili, concentrati, e anche a livello tecnico tattico abbiamo pagato caro l'atteggiamento e lo schieramento. Con l'approccio della prima mezzo'ora ,abbiamo pregiudicato tutto il match". Lo ha detto Davide Ballardini, in conferenza stampa, commentando il secco 3-0 subito alla Dacia Arena.

"Sintetizzando, direi che abbiamo fatto male in tutto - ha detto ancora l'allenatore della Cremonese -: ora testa alla semifinale di Coppa con la Fiorentina e poi al Verona, altro match fondamentale per proseguire un percorso che, da quando siamo arrivati noi, penso sia stato positivo. Il divario con la zona salvezza resta ampio, ma noi lavoriamo per colmarlo".

(ANSA).