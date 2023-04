Serie A: Lazio-Torino 0-1

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il Torino sbanca l'Olimpico biancoceleste con un gol di Ilic nel primo tempo e ferma la corsa della Lazio, che non perdeva in campionato da più di due mesi (11 febbraio con l'Atalanta) ed era reduce da quattro successi di fila. Il recupero di Immobile, entrato nel secondo tempo a soli sei giorni dall'incidente stradale, non ha aiutato la squadra di Sarri, che è seconda a 61 punti ma domani potrebbe essere superata se la Juve dovesse battere il Napoli. Ivan Juric ha saputo ingabbiare i rivali con un pressing asfissiante e una robusta dose di falli e ottenuto una vittoria che vale al momento il decimo posto in classifica. (ANSA).