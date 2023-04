Premier: il Liverpool rincorre l'Europa, in coda è bagarre

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Battendo 3-2 il Nottingham Forest, ora penultimo in classifica, il Liverpool prova a tornare in corsa per l'Europa a sei giornate dalla fine della Premier League. Con 50 punti, i Reds sono a sole tre lunghezze dal Tottenham, quinto, che domani andrà a fare visita al Newcastle.

Ad Anfield Road la partita si è accesa nella ripresa, con il Liverpool che ha aperto subito le marcature con Diogo Jota.

Williams ha pareggiato già al 6' ma i difensori del Nottingham hanno regalato la seconda rete al portoghese, lasciandolo calciare liberamente al 10', convinti che fosse in offside.

Molto combattivo, il Forest è riuscito a guadagnare il 2-2 con Morgan Gibbs-White ma il Liverpool ha avuto l'ultima parola con Mohamed Salah al 30'. Con 50 punti, i Reds sono a sole tre lunghezze dal Tottenham, quinto, che domani sarà ospite del Newcastle.

In fondo alla classificaè bagarre. Il Leicester si è imposto 2-1 in rimonta sul Wolverhampton e tiene vive le speranze di salvezza. L'ex squadra di Ranieri è risalita a quota 28 in classifica, al quart'ultimo posto, data la sconfitta del Forest e lo 0-0 in casa del Crystal Palace dell'Everton, che ha a sua volta 28 punti ma terz'ultimo. In zona rossa resta anche il Leeds, che ha perso 2-1 in casa del Fulham e precede di una sola lunghezza le Foxes e la seconda squadra di Liverpool. In un altro incontro della 32/a giornata, Brentford e Aston Villa hanno pareggiato 1-1 e gli uomini di Unai Emery, sesti in classifica, restano in corsa per l'Europa insieme col Liverpool.

