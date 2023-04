Calcio: Sottil, "l'Udinese vuole tornare alla vittoria"

(di Lorenzo Padovan) (ANSA) - UDINE, 22 APR - "La squadra ha voglia di tornare a vincere e fare un finale di campionato importante per chiudere questo straordinario percorso fatto fino ad oggi": lo ha affermato Andrea Sottil, alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia della gara interna con la Cremonese.

"Sappiamo benissimo che potevamo fare meglio nelle ultime tre partite, ma questo è il calcio - ha aggiunto -. Abbiamo lavorato tanto e preparato bene la gara. La partita di domani è difficile, sbagliato pensare il contrario. Io e i ragazzi lo sappiamo benissimo. La Cremonese ha vinto le ultime due partite e punta alla salvezza. Detto questo, sappiamo anche di avere la qualità per metterli in difficoltà".

Il tecnico ha ammonito sul fatto che "da quando è arrivato Ballardini, ha un'identità ben precisa, compatta e che sa fare un'ottima fase difendente. Sa anche ripartire, con Dessers, Okereke, Ciofani e Bonaiuti con un reparto d'attacco molto completo, con una grande spinta dei quinti. Hanno buone qualità, come tutte le squadre. Mi aspetto una partita molto tattica, dovremo essere lucidi, intelligenti e pazienti, consapevoli che la partita sarà lunga, e dovremo essere continui per tuto il tempo, sia in fase di possesso sia in fase di non possesso".

Sottil indica anche gli obiettivi per il finale della stagione: "Questa squadra è sempre stata dalla parte sinistra della classifica, per quasi tutto il campionato e quindi l'obiettivo è quello. Dobbiamo ritornare a finire in crescendo e giocare con più spregiudicatezza. Sta passando, nell'ultimo periodo, che questa squadra sta facendo un campionato bruttissimo e, da responsabile, mi sento di dire il contrario a questo punto della stagione. Siamo consapevoli che qualche partita in più si poteva vincere, ma questi discorsi sono tutti relativi in questo sport.

Dobbiamo ritornare a fare una prestazione da Udinese, tipo quella con il Milan, Empoli o Atalanta, con continuità in tutta la partita ed in tutte le fasi di gioco. Questo lo pretendo dai ragazzi - ha concluso -, perché so benissimo che la mia squadra può creare quella giocata per portare a casa i tre punti, e lo ha dimostrato con tutte". (ANSA).