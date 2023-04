Calcio: Juve; Allegri, "nostro obiettivo è arrivare secondi"

(ANSA) - TORINO, 22 APR - "Da qui alla fine ci sono otto partite nelle quali vogliamo fare più punti possibili per restare tra le prime quattro: l'obiettivo è arrivare secondi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Napoli. "In questi mesi ci siamo dovuti adattare alla classifica che avevamo e risalire la china - spiega - e fino ad ora abbiamo fatto bene, ora dobbiamo fare meglio: abbiamo la possibilità di conquistare la finale di coppa Italia ed Europa League e andare a prendere la Lazio in campionato". (ANSA).