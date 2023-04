Calcio: Fiorentina; Italiano, Contro il Monza test difficile

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - ''Contro il Monza sarà un test difficile ma vogliamo confermarci protagonisti anche in campionato''. Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando la trasferta di domani contro la formazione lombarda, terza gara in sette giorni. ''Affrontiamo una neopromossa che sta facendo cose di ottimo livello - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina - Nel calcio non esistono partite semplici pertanto serviranno massima concentrazione e attenzione, cercando di concretizzare quanto ci verrà concesso''. Tra i viola mancherà Bonaventura dopo il problema muscolare accusato giovedì durante il ritorno dei quarti di Conference League contro il Lech Poznan. ''Jack non sarà a disposizione per domani - ha spiegato Italiano - Dovrebbe però essere di recuperabile in pochi giorni, quindi speriamo di averlo presto con noi''. (ANSA).