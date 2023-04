Respinto il ricorso, Lukaku salta Inter-Juve

La Corte sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dell'Inter sulla squalifica di Romelu Lukaku, espulso per doppia ammonizione a seguito dell'esultanza polemica sotto la curva della Juventus in occasione della rete dell'1-1 nella semifinale di andata di Coppa Italia all'Allianz Stadium: il belga salterà così la sfida di ritorno, in programma mercoledì 26 aprile alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.



"Dispiace prendere atto che la vittima è diventata l'unico colpevole". Così l'Inter risponde, in un comunicato, alla decisione della Corte d'Appello FIGC che ha respinto il ricorso contro la squalifica di Lukaku