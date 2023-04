Parma, 21 le squadre alla 2ª edizione di "Tardini for Special"

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Saranno 21 le squadre partecipanti alla 2ª edizione di "Tardini for Special". Il torneo, suddiviso in tre livelli in base al grado di disabilità, si disputerà martedì 25 aprile con i match in programma dal mattino fino al pomeriggio. Le location saranno due: il Parco Ferrari al mattino per la fase di qualificazione (3 gironi da 7 squadre, dove ciascuna squadra si affronta con le altre) e lo stadio Ennio Tardini nel pomeriggio per la fase finale.

Tardini for Special, fin dalla sua nascita nel 2022, ha assunto una valenza nazionale per la grande partecipazione delle squadra da ogni parte d'Italia.

L'evento, organizzato dal Parma con il coordinamento della Divisione di Calcio Paralimpico e Sperimentale Emanuela Andronaco, ha assunto un valore nazionale. Per l'impegno, per le risorse spese e per la grande partecipazione. "E' una seconda edizione ricca di contenuti e di tanta voglia di condivisione - sottolinea il Managing Director Corporate crociato, Luca Martines - E' un grande lavoro di équipe, ma ne vale la pena perché è una grandissima soddisfazione sapere che questi ragazzi possano incontrarsi e sfidarsi sul nostro campo, lo stadio Tardini, la casa del calcio del Parma. Abbiamo ricevuto attestati nazionali da tutte le Leghe professionistiche e dalla Figc, è giusto oggi porre la massima attenzione alla Divisione del Calcio Paralimpico. La promozione dello sport, della partecipazione e dell'inclusione è uno dei capisaldi valoriali del Parma Calcio e dedicheremo sempre il massimo impegno alla diffusione di questi principi". (ANSA).