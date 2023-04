Calcio: Torino; Schuurs, dura con la Lazio ma ci proviamo

(ANSA) - TORINO, 21 APR - "Sarà dura contro la Lazio, sono uno grande squadra e lottano per un posto in Champions: conosciamo lo stile di Sarri, ma noi giocheremo come sempre senza farci condizionare e andiamo a Roma per i tre punti": il centrale del Torino, Perr Schuurs, lancia la sfida ai biancocelesti in vista della gara di domani all'Olimpico. "Sono venuto in Italia perché qui i difensore diventano più forti - aggiunge l'olandese ai canali ufficiali della Lega Serie A - e mi sento un leader: non alzo mai la voce, ma lotto sempre e cerco di essere un esempio". (ANSA).