Piano sicurezza per Roma-Feyenoord, dispiegati 1.500 agenti

E' operativo già da ieri il piano sicurezza in vista della sfida di Europa League in programma questa sera allo stadio Olimpico tra la Roma e il Feyenoord. Complessivamente sono impiegati 1500 uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Osservate speciali le aree del centro storico e del Colosseo. Proprio nella zona dell'anfiteatro Flavio la notta scorsa si sono registrati momenti di tensione dopo che un gruppo di tifosi della Roma, incappucciati e con i volti travisati, ha tentato di assalire alcuni ultras olandesi che si trovavano in un pub. Al momento, comunque, non si segnalano criticità.