Juve: Calvo,'ci aspettiamo che i punti restino per sempre'

(ANSA) - TORINO, 20 APR - "Sono state due giornate intense, siamo concentrati sulla partita che ora è la cosa più importante: oggi abbiamo vissuto l'attesa con la massima serenità": così Francesco Calvo, Cfo Juve, dopo la sentenza del Collegio di Garanzia. "C'è il rammarico perché il ricorso di alcuni dirigenti, di Agnelli, Arrivabene, Paratici e Cherubini, ancora oggi alla Juventus, non è stato accolto - ha aggiunto a Sky - ma c'è soddisfazione però per Nedved e la Juventus che hanno visto accolto il ricorso. Abbiamo una classifica non più sub iudice ma che dà certezza: ci aspettiamo che i punti ridati restino per sempre". (ANSA).