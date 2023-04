Il Barcellona sogna Messi, 'Tebas sciocco se non ci aiuta'

Il Barcellona vuole ritrovare Leo Messi e Messi vuole tornare in blaugrana, un tema che resta in primo piano sui media spagnoli dopo che, ieri, il presidente della Liga, Javier Tebas, aveva escluso tale ipotesi a causa dei conti economici del club che non rispetterebbero i criteri del fair play finanziario. Oggi ne ha parlato il vicedirettore del marketing del Barca, Juli Guiu, affermando che Tebas "sarebbe sciocco se non ci aiutasse nel caso dovesse trovarsi un accordo" col giocatore, che a giugno lascerà il Paris Saint Germain.

"Sarebbe proprio una buona notizia, non con le cifre che sono state pubblicate, ma sarebbe una grande notizia - ha proseguito Guiu -. Messi è ancora il calciatore numero uno al mondo, Haaland non ha il suo fascino, ed è chiaro che il suo ritorno sarebbe positivo anche per il mondo del marketing, ma questo non significa che tornerà". Secondo il quotidiano Sport, il club avrebbe valutato di poter avere il via libera dalla Liga se Messi accettasse un contratto da 25 milioni lordi l'anno, a livello di Lewandowski, ma un quarto rispetto a quanto prendeva prima di trasferirsi a Parigi. All'argentino sarebbero però arrivate offerte stratosferiche dall'Arabia Saudita, tali da oscurare anche le ragioni del cuore.