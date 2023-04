Europa League: Roma-Feyenoord, Dybala parte dalla panchina

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Paulo Dybala sarà in panchina al fischio d'inizio di Roma-Feyenoord, gara di ritorno di quarti di finale dell'Europa League, stasera all'Olimpico. L'argentino, non al meglio, era in dubbio anche per la sola presenza e Josè Mouriho ha preferito preservarlo, schierando una formazione che non prevede titolare nemmeno Abraham: Rui Patrício, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Matic, Spinazzola, Pellegrini e Belotti. (ANSA).