Champions: Inter e Milan sognano Istanbul

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Inter e Milan, nella prima metà di maggio, si contenderanno un posto nella finale della Champions League ad Istanbul, in programma il 10 giugno allo Stadio 'Ataturk'. Gli esperti Sisal vedono i nerazzurri leggermente favoriti per il passaggio turno, offerto a 1,80, contro il 2,00 del Milan che si affida però anche alla storia.

I quattro precedenti in Champions League, infatti, raccontano di due vittorie e due pareggi per i rossoneri. La formazione di Pioli ha un doppia motivazione per arrivare all'atto conclusivo del torneo: come detto la coppa verrà assegnata a Istanbul dove i rossoneri persero una clamorosa finale contro il Liverpool, nel 2005, anno dell'ultimo incrocio europeo con l'Inter. I nerazzurri, dal canto loro, vogliono tornare a giocarsi la Champions 13 anni dopo il trionfo di Madrid. La parte opposta del tabellone mette di fronte il Manchester City e i campioni d'Europa del Real Madrid. I Citizens, in quota a 1,45, partono nettamente favoriti nei confronti dei madrileni, offerti a 2,75, i quali puntano alla finale numero 18 della loro storia.

Le formazioni di Guardiola e Ancelotti sono anche le favorite per alzare la coppa il prossimo 10 giugno. Gli esperti Sisal ritengono che questo possa essere l'anno buono per il catalano e il Manchester City per trionfare anche in Europa tanto che la prima Champions dei Citizens si gioca a 1,80. Alle spalle degli inglesi si fa largo, come sempre, il Real Madrid pronto a confermarsi leader continentale, impresa data a 4,50.

Leggermente indietro le due formazioni milanesi: l'Inter è in quota a 6,00 mentre il Milan è offerto a 7,50. (ANSA).