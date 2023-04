Calcio: 1-1 in amichevole tra Stati Uniti e Messico

(ANSA) - GLENDALE, 20 APR - Stati Uniti e Messico hanno pareggiato 1-1 l'incontro amichevole di calcio giocato a Glendale, in Arizona. Uriel Antuna ha aperto le marcature per il Messico al 55'. Jesus Ferreira ha pareggiato per gli USA all'81'. (ANSA).