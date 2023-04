Libri: ecco 'L'anno magico', il secondo scudetto della Roma

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Non è un libro ma un viaggio nel tempo e nelle emozioni Erano gli anni dei collant colorati, dei pantaloni di pelle, dei jeans strappati e delle giacche luccicanti, dei capelli cotonati all'inverosimile, di Pac Man e dei film di Spielberg. L'Italia del calcio era appena uscita dal Bernabeu con un'incredibile Coppa del Mondo tra le mani, e anche sulla sponda giallorossa del Tevere si sognava in grande.

Sogni che divennero realtà quell'8 maggio 1983, quando l'ingegnere Viola, dopo quattro stagioni, riuscì a completare il progetto e portare la Roma sul tetto del calcio, anche grazie a una squadra composta da uomini e campioni straordinari: da Falcao a Nela, da Ancelotti a Pruzzo, da Conti a Di Bartolomei, da Prohaska a Vierchowod, e si potrebbe continuare.

Oggi, a quarant'anni esatti di distanza, in 'L'Anno Magico: il secondo scudetto della Roma nelle parole dei protagonisti' di Susanna Marcellini e Massimo Paravani, sono loro a raccontarci le storie di una stagione eccezionale, facendoci rivivere l'impresa di un gruppo che, capovolgendo ogni pronostico, riuscì a scrivere una pagina indimenticabile della storia sportiva della Capitale e del calcio italiano. Capitan Di Bartolomei che guida il giro di campo all'Olimpico per festeggiare è la fotografia più bella di uno scudetto indimenticabile. 300 pagine, 6 ritratti inediti firmati da un artista internazionale, 50 fotografie di una città che si colora di giallorosso, racconti inediti di chi era in campo e storie d'amore di chi era sugli spalti. Calciatori, vip e tifosi raccontano uno scudetto indimenticabile. (ANSA).