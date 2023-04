Kvaratskhelia: 'Non vi ho reso felici, ma il sogno continua'

"Dura per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime, capendo che non sono riuscito a portarvi gioia". Comincia così Khvicha Kvaratskhelia il suo post su Instagram dopo l'1-1 con il Milan che ha eliminato il Napoli dalla Champions League ai quarti, con lui che ha tirato il rigore per gli azzurri parato da Maignan. Nel post c'è la foto dell'esterno georgiano inginocchiato in campo.

"Darò il mio meglio - scrive - per imparare ancora dall'esperienza di ieri. Mi dispiace molto e sono