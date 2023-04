Il pubblico invoca Messi, Ronaldo replica con gesto volgare

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Sta facendo il giro del web un video che mostra una reazione scomposta e volgare di Cristiano Ronaldo nei confronti del pubblico dell'Al Hilal dopo la sconfitta in trasferta del suo Al Nassr, che compromette la corsa per la vittoria nel campionato saudita, ma soprattutto per i cori pro-Leo Messi dei tifosi. Mentre raggiungeva gli spogliatoi, il campione portoghese non è riuscito a trattenersi e ha replicato allo sfottò portando una mano al basso ventre.

Ronaldo era stato 'beccato' dal pubblico anche durante la partita, specie dopo aver commesso un duro fallo su un avversario, che ha stretto con una presa al collo e trascinato a terra con una mossa quasi da wrestler. L'arbitro ha estratto il cartellino giallo, permettendogli di continuare a giocare.

