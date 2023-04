Europa League: Mourinho, 'deciderò domani se giocherà Dybala'

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Dybala non so se può giocare dal primo minuto, oggi avete visto quindici minuti di torello. Dopo abbiamo fatto organizzazione tattica a bassa intensità e abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore per capire se può o no giocare. Domani deciderò". Lo ha detto José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Feyenoord.

Parlando invece dei tanti pali colpiti in stagione ha aggiunto: "Eppure siamo una squadra difensiva...ma abbiamo preso 27 pali, è un po' contraddittorio no? Ma non voglio parlare di sfortuna, dobbiamo essere più bravi. Quando si comincia con loro avanti di un gol bisogna segnare, questi pali invece di crearmi preoccupazione mi danno un feeling opposto perché siamo capaci di segnare".

Conclude commentando il momento di stagione di Abraham: "Sta bene, ride ed è sempre positivo nel gruppo. Dopo segna o no, ma dal punto di vista umano sta bene " (ANSA).