Conference: Italiano, 'c'è grande voglia di andare avanti'

"Siamo ancora dentro tre competizioni e non possiamo permetterci leggerezze mentali, le trappole sono sempre in agguato. Abbiamo grande voglia di andare avanti, rispettando il nostro avversario. Non ci sono mai partite scontate. Il vantaggio che abbiamo lo vogliamo mantenere". Vincenzo Italiano guarda con fiducia alla corsa in Conference League ion vista del match di domani contro il Lech.

Tra i viola però il tecnico non recupera nessuno degli acciaccati: quindi saranno indisponibili Amrabat, Ikoné e Brekalo.