Champions: Schmidt, il Benfica crede nella rimonta

(ANSA) - MILANO, 18 APR - "Credo nella rimonta, ovviamente.

L'ho già detto, ho sempre fiducia nella mia squadra. È una situazione difficile, non è 50-50 e l'Inter ha un budget doppio rispetto al nostro. Però è una partita, ci giochiamo tutti in 90 minuti e possiamo farcela". Lo ha detto il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter.

"Abbiamo dimostrato in stagione di saper segnare tanti gol e anche la settimana scorsa abbiamo creato tante occasioni che non abbiamo saputo sfruttare - ha aggiunto -. Sarà una partita complicata, partiamo da un 2-0 per l'Inter che è una squadra pericolosa perché sa metterci in difficoltà. Ma credo che un gol all'inizio cambierebbe molte cose. Dobbiamo avere fiducia, considerata la stagione e considerato il fatto che è difficile ma possibile". (ANSA).