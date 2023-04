Champions: l'Inter a 90' dalla semifinale attende il Benfica

(ANSA) - ROMA, 18 APR - L'Inter dai due volti, in crisi in campionato ma super in Europa,attende il Benfica per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.I nerazzurri dopo aver espugnato il Da Luz sono favoriti,secondo gli esperti Sisal, a 2,10 contro il 3,60 dei lusitani mentre si scende a 3,50 per il pareggio. L'Inter vede il passaggio turno a 1,07 rispetto al 9,00 del Benfica: appare molto difficile che la gara si prolunghi ai supplementari, offerta a 11,50, mentre l'ipotesi che si arrivi ai rigori pagherebbe 20 volte la posta. Se Under e Over si equivalgono, entrambi offerti a 1,87, ecco che una rete da fuori area potrebbe diventare un'arma letale a 3,00. In una sfida così sentita sono tanti i possibili protagonisti a cominciare da Romelu Lukaku il quale sogna un altro gol a 2,75 ma attenzione a Gonçalo Ramos, 25 reti in stagione, che potrebbe far male a 3,50. Big Rom però potrebbe spaccare la partita come primo marcatore a 6,00.

Domani sera va in scena anche l'ultimo quarto di finale, quello che vede opposti Bayern Monaco e Manchester City. I rossi di Baviera, vincenti a 2,75, provano a contrastare i Citizens, favoriti a 2,40, mentre si sale fino a 3,75 per il pareggio. La formazione di Pep Guardiola è a un passo dalla semifinale, a 1,02, mentre Thomas Tuchel va a caccia di un vero e proprio miracolo perché vederlo tra le prime quattro d'Europa si gioca a 15 volte la posta. Erling Haaland, 47 reti stagionali in 40 gare disputate con la maglia del City, può esultare per la quarantottesima volta a 1,85 mentre si deve salire fino a 3,25 per vedere nel tabellino dei marcatori Sadio Manè, numero 17 del Bayern Monaco. (ANSA).