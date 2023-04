Champions: Inzaghi, 'entrare nelle top 4 un grande traguardo'

(ANSA) - MILANO, 18 APR - "È il secondo tempo di una partita importantissima, complicata, in cui partiamo con un vantaggio.

Dovremo venirne a capo tutti assieme sapendo che potremmo essere nelle prime quattro d'Europa e sarebbe un grandissimo traguardo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Benfica.

"Sappiamo quel che è stato, è inutile riparlarne. Sappiamo del nostro percorso nelle coppe e che in campionato non siamo dove volevamo. Ora il focus è il Benfica, abbiamo un vantaggio non da gestire ma bisogna fare una grande partita contro un grande avversario in flessione per risultati ma non per occasioni. Contro di noi e nelle altre due perse in campionato ha giocato in linea con quello che è il Benfica". (ANSA).