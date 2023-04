Champions: Giroud, un gol che per me è molto speciale

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Il gol? Era molto speciale per me, ero frustrato per aver sbagliato il rigore. Era tanto tempo che non ne sbagliavo uno, ero molto deluso ma la cosa più importante è che sono rimasto in partita. Meret ha fatto ancora una bella parata di piede, ma non ho mai mollato e pensavo che avrei avuto un'altra occasione". Così Olivier Giroud, dai microfoni di Sky Sport, nel dopopartita di Napoli-Milan.

"Rafa ha fatto tutto, io ero qua. Fantastico - dice ancora il bomber francese -. Ha fatto bene, una grande partita. Tutti insieme abbiamo mostrato un bello spirito di squadra. Adesso possiamo sognare".

Ma ora il Mialn può vincere la Champions? "Tanta roba. È una cosa molto speciale. Adesso ci sono solo squadre fortissime - risponde Giroud -. Adesso recuperiamo in campionato, intanto festeggiamo insieme nello spogliatoio. Ora possiamo sognare ma è sempre difficile. Serenità e calma". In semifinale è appuntamento all'Inter? "Sì..., perché no. Sarebbe una bella semifinale. Ma credo che il Benfica non ha ancora detto la sua ultima parola". (ANSA).