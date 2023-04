Champions: Darmian, sarà un mese difficile a partire da domani

(ANSA) - MILANO, 18 APR - "Sicuramente c'è la volontà di fare questo ultimo mese nel migliore dei modi, ci giochiamo tanto a partire da domani sera. Sarà un mese difficile, siamo concentrati su domani. In Champions abbiamo fatto un bel percorso, se devo scegliere un momento in questa competizione scelgo l'andata col Barcellona". Lo ha detto il difensore dell'Inter, Matteo Darmian, in conferenza stampa alla vigilia dell ritorno dei quarti di Champions League, contro il Benfica.

"Rendimento diverso tra campionato e coppa? Non lo so, sappiamo che in campionato non stiamo vivendo il nostro miglior momento - ha aggiunto Darmian - Non riusciamo a sbloccare le partite o a chiuderle e non stanno arrivando i punti che ci aspettavamo o meritavamo. É una situazione che vogliamo cambiare, ma domani è la Champions e siamo concentrati su quello. Da giovedì penseremo al campionato". Il difensore ha anche parlato dell'ipotesi di un premio per il raggiungimento del quarto posto. "A questo punto della stagione è un nostro obiettivo e non penso che serva un premio o qualcosa del genere, sappiamo quanto sia importante arrivare quarti per giocare la Champions il prossimo anno, faremo di tutto per centrare questo obiettivo" (ANSA).