Calcio: scontro Real-Barca, interviene anche il governo catalano

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il "botta e risposta" in corso tra il Real Madrid ed il Barcellona sul caso Negreira diventa motivo di un violento scontro politico in Spagna. La Generalitat di Catalogna, ente equivalente ad una Regione italiana a statuto speciale, ha attaccato duramente il club madrileno, intimandogli di chiedere scusa e ritirare immediatamente un video "vergognoso" che il Real Madrid ha pubblicato sulla propria televisione ufficiale con il quale accusa il Barca di essere una squadra del regime franchista. Si tratta di una "vergognosa manipolazione della storia", "un insulto, un offesa e una fake news".

Il video della tv dei blancos rilancia immagini di repertorio in bianco e nero con i giocatori blau-grana che fanno il saluto franchista e l'inaugurazione del Camp Nou ad opera di un ministro del regime franchista.

Il video è la risposta del club di Madrid alle parole del presidente del Barca, Joan Laporta, che in conferenza stampa ha definito il Real "una squadra di regime". "Qual è la squadra del regime?", scrive Real Madrid Television pubblicando il video.

"E' da irresponsabili, un'offesa a migliaia di persone che subirono il regime franchista, iniziando dal presidente di allora del Barcellona, Josep Sunol, che fu fucilato e che forse il Real Madrid non ricorda", ha detto la portavoce del governo catalano, Patrícia Plaja. (ANSA).