Calcio: a Bologna futuri allenatori a lezione da Thiago Motta

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Terzo stage del Master scuola allenatori: gli "allievi" del corso Uefa Pro sono stati a lezione a Bologna da Thiago Motta, attuale allenatore del club felsineo. La tappa emiliana segue quelle di Marsiglia e Monza. I corsisti sono stati ospiti del Bologna per poter vedere dal vivo gli allenamenti e potersi confrontare con lo staff tecnico emiliano ed hanno fatto visita per due giorni al centro sportivo di Casteldebole. Gli ospiti hanno potuto visionare dal vivo gli allenamenti della squadra emiliana e confrontarsi con Thiago Motta e i suoi collaboratori.

Lo stage fa parte del programma didattico del percorso formativo per i futuri allenatori.

Oltre a Motta, sono intervenuti anche l'allenatore in seconda Alexandre Hugeux, i collaboratori tecnici.

Tra gli ammessi a seguire il Master Uefa Pro figurano tra gli altri Marco Amelia, Alberto Aquilani, Andrea Barzagli, Daniele De Rossi, Raffaele Paladino. (ANSA).