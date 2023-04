A Potenza lo stadio diventa una 'sezione' del Polo bibliotecario

(ANSA) - POTENZA, 18 APR - L'area relax dello stadio Viviani di Potenza - dove gioca la squadra impegnata nel girone C della serie C - diverrà "a tutti gli effetti una sezione distaccata del Polo Bibliotecario del capoluogo lucano".

Domani, mercoledì 19 aprile, alle ore 12, sarà sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Potenza Calcio e il Polo Bibliotecario di Potenza. Il presidente rossoblù, Donato Macchia, e il direttore del polo culturale, Luigi Catalani, "daranno il via - è scritto in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della società - alla prima iniziativa a livello nazionale italiano per la condivisione di volumi all'interno dei locali societari: in particolare, si tratterà di una selezione mirata dello straordinario patrimonio documentale, posta proprio all'interno dell'area relax. La partnership rientra nel solco degli obiettivi sposati dal Potenza Calcio per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030". (ANSA).