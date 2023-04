Serie B: Tfn sanziona Reggina, -3 in classifica

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Il Tribunale federale nazionale, dopo l'udienza di questa mattina, sanziona la Reggina con tre punti di penalizzazione in classifica, inibendo anche per tre mesi Paolo Castaldi, ad e legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti. Lo apprende l'ANSA.

Il club calabrese, quindi, in Serie B passa da 49 a 46 punti per una penalizzazione che arriva in relazione al mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2023, delle ritenute Irpef e degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il Tfn inoltre "dispone la trasmissione degli atti relativi al procedimento alla Procura Federale per ulteriori approfondimenti". (ANSA).