La Fiorentina non va oltre l'1-1 in casa con l'Atalanta

(ANSA) - ROMA, 17 APR - La Fiorentina non va oltre l'1-1 in casa con Atalanta.

In gol Maehle per gli ospiti al 37'; pareggio di Cabral su rigore al 55'.

Il pareggio scontenta entrambe le squadre in corsa per un posto in Europa. I bergamaschi salgono a 49 punti, a quattro dal Milan che occupa il quarto posto valido per la Champions League. I viola arrivano a 42 punti, a due dalla Juventus al settimo posto. (ANSA).