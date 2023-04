Fifa conferma l'Argentina come nuova sede dei Mondiali Under 20

(ANSA) - ROMA, 17 APR - La Fifa ha confermato che l'Argentina ospiterà la Coppa del Mondo Under 20 dal prossimo 20 maggio all'11 giugno, in sostituzione dell'Indonesia.

Il sorteggio dei gironi avrà luogo il prossimo 21 aprile a Zurigo.

L'Argentina ha vinto sei volte il titolo Under 20 ed ha già ospitato i Mondiali di categoria nel 2001. (ANSA).